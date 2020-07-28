Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi Konya'da, Ramazan Özbek'e ait buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen Özbek, alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde buğday ekili tarlasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen Ramazan Özbek, alevler arasında kalıp yaşamını yitirdi. MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ Olay, bugün Akkise Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Özbek'e ait 20 hektarlık buğday ekili tarlada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen Ramazan Özbek, alevler arasında kalıp yaşamını yitirdi. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ Tarlayı saran alevler ise çevre belediyelerinin itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü. Özbek'in cansız bedeni de otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA