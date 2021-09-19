Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi - Haberler
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Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

Amasya'da yaşayan Ahmet Karakoç, ayçiçeği ekili tarlasında zarara yol açan yaban domuzlarını önlemek için ilginç bir güvenlik tedbiri aldı.

Amasya'da yaşayan Ahmet Karakoç, ayçiçeği ekili tarlasında zarara yol açan yaban domuzlarını önlemek için ilginç bir güvenlik tedbiri aldı.

Tarlanın etrafına çektiği güvenlik şeritlerinden rüzgarın etkisiyle çıkan sesin domuzları ürkütüp uzaklaştırdığını belirterek bu önlemi tavsiye ettiği komşularının da uyguladığını söyledi.

Göynücek ilçesine bağlı Çamurlu köyünde 15 dönümlük tarlasına ektiği ayçiçeğinin yarısının yaban domuzlarının istilasına uğraması sonrasında böyle bir önleme başvurduğunu anlatan evli ve 2 çocuk babası Karakoç, "Şeridi çektikten sonra bir daha domuzlar gelmedi. Rüzgarın etkisiyle şeritten çıkan sesin domuzları etkilediğini düşünüyorum. Domuzlara karşı güvenlik şeridimiz işe yaradı. İyi ki çekmişim" diye konuştu.

Karakoç, yaban domuzlarından dert yanan komşularının da kendisinden görüp tarlalarının etrafına çektikleri şeritle şimdilik sorun yaşamadıklarını dile getirdi. - AMASYA

Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi

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Haber: Tarlasına dadanan domuzlara karşı ilginç güvenlik şeridi - Haberler
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