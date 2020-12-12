Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı

12.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:01
Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçi Mehmet Şirin Karaköse'nin (45), tarlasından evine döndüğü otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçi Mehmet Şirin Karaköse'nin (45), tarlasından evine döndüğü 

otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.Olay, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Şirin Karaköse, 21 ABH 144 plakalı otomobili ile Lice ilçesindeki tarlasından evine dönmek için yola çıktı. Ancak otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karaköse, otomobili yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi.


Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı
Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı
Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı
Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

İlgili Haberler

Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında
Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında
Beypazarılı çiftçi, tarlasında 'tropikal bamya' yetiştirdi
Beypazarılı çiftçi, tarlasında 'tropikal bamya' yetiştirdi
Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevval Sam Demet Akbağ Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Samatta Adem Ljajic Samet Aybaba Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:01:24. #1.14#
title