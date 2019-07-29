Tarladaki ölümlü kavgada baba ve oğlu tutuklandı

KONYA'da husumetli oldukları Mustafa Ali Altuntaş'ın (65),

kavga sırasında, traktörün üzerinden pulluğun üzerine düşüp, sıkışarak ölmesine neden olan

Yaşar Kural ile oğlu Baki Kural tutuklandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi Ümmet Yolu Mevkii'nde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Ali Altuntaş, traktörle tarlasını sürerken, yanına husumetli olduğu Yaşar Kural ve oğlu Baki Kural geldi. Altuntaş ile baba-oğul arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yaşar Kural ile oğlu, traktörün üzerindeki Altuntaş'a saldırdı. Kavga sırasına Altuntaş traktörden inmek istedi. Ancak traktörün arkasına bağlı olan pulluğun arasına düşüp, sıkıştı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Altuntaş, ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Yaşar Kural ile oğlu Baki Kural, bugün adliyeye sevk edildi. Baba oğul, mahkemece 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



Kaynak: DHA