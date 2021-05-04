Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düştü
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Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düştü

Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düştü
Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI - Haberler | Güncel

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Hamza Can Kaya (31), hayatını kaybetti.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Hamza Can Kaya (31), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Hamza Can Kaya'nın üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Hamza Can Kaya, bugün kılınan cenaze namazının ardından Karatepe köyünde toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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