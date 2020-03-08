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Dünya Kadınlar Günü, Mesut Bayram, Ayvacık, Tuzla, Güncel

Tarlada çalışan kadınlar unutulmadı

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarlada çalışan kadınlara karanfil dağıttı.

08.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:31
Tarlada çalışan kadınlar unutulmadı

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarlada çalışan kadınlara karanfil dağıttı.


Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık'ın Tuzla ve Kösedere köyünde kırsal bölgede tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil dağıttı. Tarlada çalışan kadınlar ise Bayram'ı karşısında görünce kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı. Bayram'ın ziyaretinde teşekkür eden tarım işçisi kadınlar, kendilerinin bile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unuttuklarını, kendilerini hatırlamalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Bayram ziyarette, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik hayata giderek daha çok katılmasının ülkenin aydınlık geleceğinin şekillenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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