Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü
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Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü

Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de mevsimlik işçi olarak çalışan 15 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun üstüne yıldırım düştü. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Tepebaşı ilçesi Gündüzler mahallesinde meydana gelen olayda, aniden başlayan gök gürültüsü ve sağanak yağış, beraberinde yıldırımları da getirdi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsın arazisinde çalışan mevsimlik işçiler, ani bastıran yağmura yakalanırken, tarlaya yıldırım düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki S.G. ve 13 yaşındaki A.G. isimli çocuklar yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Yaralanan çocuklar tedavileri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam eden S.G. isimli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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