Tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
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Tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Bursa'da tarlada bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
24.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:49

Bursa'da tarlada bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kurudere mevkinde meydana geldi. Tarlasına gelen vatandaş, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından darp izine rastlanan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cesedin 72 yaşındaki İsmet Çatak'a ait olduğunu belirledi. Ekiplerin olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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