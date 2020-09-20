Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor
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Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor

Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Muhsin Mermer, buğday tarlasında bulduğu ilginç taşı, göktaşı olabileceği umuduyla bir aydır yatak odasında saklıyor.

20.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:47

Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Muhsin Mermer, buğday tarlasında bulduğu ilginç taşı, göktaşı olabileceği umuduyla bir aydır yatak odasında saklıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, 1 ay önce buğday tarlasında bulduğu 59 kilogram ağırlığındaki ilginç taşın göktaşı olabileceği umuduyla yaşıyor. Mermer, çalınma ihtimaline karşı taşı yatak odasında muhafaza ediyor. Boyutuna oranla ağırlığı ve görünümüyse taş, benzerlerinden ayırılıyor. Akademisyenler tarafından taşın değerli olabileceğinin söylenmesi ailesini ve ilçe halkını heyecanlandırdı.

"Beklentileri büyük"

Taşın maddi bir değeri olması halinde elde ettiği parayla borçlarını ödeyeceğini ve geri kalan parayı hayır işlerinde kullanacağını belirten Mermer, günlerdir heyecanından uyuyamadığını söyledi.

Mermer, "Tarlada uğraşırken fark ettim. Taş benim dikkatimi çekti, eve getirdim. Arkadaşları çağırdım gösterdim, yetkililerden yardım istedim. Ben bu taşın çok büyük para edeceğini düşünüyorum, inşallah eder. Benim 100 bin lira borcum var, onu kapattıktan sonra geri kalanını fakire-fukaraya dağıtacağım. Ben bu taşın göktaşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu taş o araziye uygun değil. Bu orada tek başına bir taştı. Normalde 20-25 kilogram gelmesi gerekirken 59 kilo geliyor. Taşı zorlanarak kaldırıyorum. Taşa sahip çıkıyorum, sevincimden uyuyamadım günlerdir. Bir aydır yastığımı taşın üzerine koyup yatıp, uyuyorum. Götüren olur diye. Profesörler, bana resmini çekip atmamı ve bulduğum yer onlara söylememi istediler. Ben de tam detayıyla yeri onlarla paylaşmadım. Korktum, gelip götürürler diye. Televizyonda gördüklerimle aynı. Ben kendim göktaşına benzettim. Bu taşı, yattığım yerde saklıyorum. Çaldırırım, alır götürürler diye korkuyorum. Göktaşı milyon Dolarlara satıldığını söylüyorlar. Gerçekten yatak odamda saklıyorum. Uzmanların gelip taşa bakmasını istiyorum" dedi.

"Çalınmasından korkuyoruz"

Necmettin Mermer'in eşi Döndü Mermer, taşın çalınmasından korktuklarını belirterek, "Eşi, taşı odamızda saklıyoruz. Gerçekten de odada saklıyoruz. Belki şans vurur diye odada saklıyoruz. Taşın para edeceğine inanmıyordum ama ummadık taş, baş yarar. Çalınmasından korkuyoruz " dedi.

"Hiç kimseye güvenmiyor"

Tevfik Ağca, Mermer'in taşı bulmasıyla kapısının kilit sistemini değiştirdiğini belirterek, "Bizde komşu olarak merak ediyoruz taşın ne olduğunu. Önceden kapının teli dışardaydı, taşı koyduktan sonra içeri çekti. Hiç kimseye güvenmiyor. Taş para eder diye bekliyor. Bizde merak ediyoruz" dedi.

Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor

Kaynak: İHA

IHA Editörü - VEYSEL KORKMAZ
VEYSEL KORKMAZ
IHA Editörü
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