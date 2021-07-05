Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
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Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu

Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da tarla kenarında karton kutu içinde yeni doğan bebek cesedi bulundu.

BURSA'da tarla kenarında karton kutu içinde yeni doğan bebek cesedi bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi kırsalında meydana geldi. Harmanlar Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi, tarla kenarındaki karton kutuda hareketsiz yatan bebek gördü. Bu kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yeni doğduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.


Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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