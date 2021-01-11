Tarkan Yavaş kimdir? Tarkan Yavaş kaç yaşında, nereli? Tarkan Yavaş nerede, ne iş yapıyor?

Tarkan Yavaş, yine gündeme geldi. İnternette ve sosyal medyada vatandaşlar Tarkan Yavaş kimdir? Tarkan Yavaş kaç yaşında, nereli? Tarkan Yavaş nerede, ne iş yapıyor? araştırıyor. İşte detayları...

Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak bilinen Tarkan Yavaş, sosyal medyada ve internette gündem oldu. İnsanlar internette Tarkan Yavaş kimdir? Tarkan Yavaş kaç yaşında, nereli? Tarkan Yavaş nerede, ne iş yapıyor? araştırıyor. Tüm merak edilenler yazımızda!

TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

Tarkan Yavaş, Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Tarkan Yavaş, Siyasi Tarih üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. İnşaat sektöründe firma sahibi olarak ticari faaliyetlerde de bulunan Yavaş, yurt içinde ve yurt dışında birçok projeye imza atmıştır ve hatta danışmanlık yapmıştır. Tarkan Yavaş aynı zamanda sporla da uğtaşmıştır. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Spor Kulübü'nde lisanslı voleybol oynamıştır.

Tarkan Yavaş, Yaratılış Gerçeği, Evrim Teorisinin Geçersizliği, Kuran mucizeleri gibi bilimsel ve dini konularda yurt içinde ve yurt dışında binlerce konferans düzenlemiştir. Teknik ve Bilim Araştıma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın uzun yıllar başkanlığını yapmıştır. Türk Dış Politikası, Atatürkçülük, Türk İslam Birliği gibi konularda da birçok konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Çok sayıda konferansta konuşmacı ve yönetici olarak yer almıştır. Aynı zamanda geçmiş zamanda A9 TV'de haftalık olarak yayınlanan ve gündem yorumlanan "Gündem Analiz" adlı programlara konuşmacı olarak katılmış, dünyadaki ve ülkedeki sosyal ve siyasi sorunları Kuran'ı feyz alarak kendince yorumlamıştır. Yaptığı konuşmalarla dikkat çekmiştir.

30 yıldan fazla süredir Adnan Oktar'ın yanında bulunan Tarkan Yavaş, onun sağ kolu olarak bilinir.