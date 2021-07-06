Tarkan ve kızı Liya'nın kitap keyfi

"Baba kız kitap okuduk bugün, çok keyifliydi" diyen Mega Star, anne-babalara tavsiyelerde bulundu: "Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi.