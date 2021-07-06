Tarkan ve kızı Liya'nın kitap keyfi
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Tarkan ve kızı Liya'nın kitap keyfi

Tarkan ve kızı Liya'nın kitap keyfi
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Baba kız kitap okuduk bugün, çok keyifliydi" diyen Mega Star, anne-babalara tavsiyelerde bulundu: "Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi.

"Baba kız kitap okuduk bugün, çok keyifliydi" diyen Mega Star, anne-babalara tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi."

Şubat ayında vefat eden Doğan Cüceloğlu'nun "İçimizdeki Çocuk" kitabıyla poz veren Tarkan, paylaşımında ünlü psikoloğu da andı:

"Sıkı bir Doğan Cüceloğlu hayranıyım. Ne kıymetli bir insandı, ne özel bir ruhtu."

Kaynak: Hürriyet

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