Tarkan ne dedi? Tarkan'ın yeni şarkısı sözleri! Tarkan Geççek sözleri neden gündem oldu? Geççek sözleri politik mesaj mı veriyor?
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Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek"in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tarkan'ın resmi YouTube hesabında kanalında yayınlanan ve haberimizde de yer alan Geççek klibi politik mesajlar mı taşıyor. Tarkan ne dedi? Tarkan'ın yeni şarkısı sözleri! Tarkan Geççek sözleri neden gündem oldu? Geççek sözleri politik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek sözleri kime ait? araştırmaları yapılıyor. İşte Tarkan - Geççek şarkı sözleri ve gündem olan klip haberimizde...
Tarkan Geççek şarkı sözleri başta Twitter, Facebook ve İnstagram olmak üzere sosyal medya platformlarında gündem konusu oldu ve #Megastar #TarkanYalnızDeğildir etiketleri trendlere yükseldi. Şarkının adı Tarkan Geçecek sözleri olarak da karıştırılıyor. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek hakkında farklı yorumlar yapılıyor. TarkanPeki, Tarkan ne dedi? Tarkan'ın yeni şarkısı sözleri! Tarkan Geççek sözleri neden gündem oldu? Geççek sözleri politik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek sözleri kime ait? İşte Tarkan Geççek sözleri haberimizde...
Tarkan, dün YouTube kanalında yayınladığı videoda şarkıyı yazma sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.
Tarkan - Geççek şarkısı 17 Şubat 2022 tarihinde saat 21:00 'da Youtube'a yüklendi. Şarkının söz ve müziği hakkında bilgiler şu şekilde:
- Söz - Müzik: Tarkan
- Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
- Yönetmen : İrfan Yıldırım
- Yapım: Hitt Müzik
#Metaverse 'den arsa satın aldınız mı?— Haberler (@Haberler) January 17, 2022