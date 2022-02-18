Tarkan Geççek şarkı sözleri başta Twitter, Facebook ve İnstagram olmak üzere sosyal medya platformlarında gündem konusu oldu ve #Megastar #TarkanYalnızDeğildir etiketleri trendlere yükseldi. Şarkının adı Tarkan Geçecek sözleri olarak da karıştırılıyor. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek hakkında farklı yorumlar yapılıyor. TarkanPeki, Tarkan ne dedi? Tarkan'ın yeni şarkısı sözleri! Tarkan Geççek sözleri neden gündem oldu? Geççek sözleri politik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek sözleri kime ait? İşte Tarkan Geççek sözleri haberimizde...

TARKAN NE DEDİ?

Tarkan, dün YouTube kanalında yayınladığı videoda şarkıyı yazma sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."

TARKAN GEÇÇEK SÖZLERİ



Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

GEÇÇEK SÖZLERİ POLİTİK MESAJ MI VERİYOR?

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

TARKAN GEÇÇEK SÖZLERİ KİME AİT?

Tarkan - Geççek şarkısı 17 Şubat 2022 tarihinde saat 21:00 'da Youtube'a yüklendi. Şarkının söz ve müziği hakkında bilgiler şu şekilde:

Söz - Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

Yönetmen : İrfan Yıldırım

Yapım: Hitt Müzik

TARKAN GEÇÇEK DİNLE!

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