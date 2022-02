Tarkan'ın Geççek'i sonrası Erdoğan'ın meşhur seçim şarkısı Dombra Twitter'da TT oldu

Megastar Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı Geççek, dün akşam ilk defa yayınlandı. YouTube'da yayınlanan Tarkan'ın yeni klibi ve şarkısındaki sözler bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

SÖZLERİYLE POLİTİK MESAJ MI VERİYOR?

Sosyal medyada Geççek'le ilgili yüz binlerce paylaşım yapılırken şarkıda yer alan "Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek. Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman, o çiçekten günler çok yakın inan. Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek." sözlerinin politik bir mesaj içerdiği öne sürüldü.

DOMBRA, TT OLDU

Kısa sürede herkesin konuştuğu konu Tarkan'ın şarkısı olurken, sosyal medyada AK Partili kullanıcılardan karşı bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillere pelesenk olan seçim şarkısı Dombra, Twitter'da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Böylece Geççek şarkısı ile birlikte Dombra da TT listesinde yer aldı.

O paylaşımlardan bazıları:

- Geççek tek şey var o da kurduğunuz hayaller... Köçeklerinize söyleyin, hangi şarkıları yazarlarsa yazsınlar... DOMBRA'yı duyacaksınız!

- İster Tarkan'a şarkı yaptırın, ister Fazıl Say'a SENFONİ besteletin... Netice değişmeyecek. Dombra kulaklarınızı çınlatmaya devam edecek:)

- Ne yapsanız nafile... Nasılsa seçim günü hep beraber Dombra dinleyeceğiz!

- Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi seçim şarkısı DOMBRA'dır.

- Kıytırık bir Tarkan şarkısıyla 2023 seçimlerine girecekseniz Kuzu Kuzu Dombra'yı dinlersiniz.

- DOMBRA'da başka bir TILSIM var..! AK Partililer DOMBRA'yı çalsın paylaşsın, ortada ne Tarkan kalır ne Kuzu Kuzu ne de Geççek.