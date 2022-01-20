Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Tarkan'dan ilk yorum: Kendisine yapılan haksızlık unutulmayacak - Haberler Magazin
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Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Tarkan'dan ilk yorum: Kendisine yapılan haksızlık unutulmayacak

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Sezen Aksu'ya yakın dostu Tarkan'dan destek geldi. Ünlü sanatçıyla fotoğrafını paylaşan Megastar, "Candır, canımızdır o. Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiçbir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır" sözlerine yer verdi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturmuştu. Sosyal medyada tepkilerin odağında olan Aksu'ya Tarkan'dan destek geldi. Megastar, ünlü sanatçıyla baş başa tatil yaptığı anlardan fotoğraf paylaşarak, Aksu'nun linç edilmesine tepki gösterdi.

"YAPILAN AYIP HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK"

Megastar günlerce konuşulan olayla ilgili şu sözleri yazdı;

"Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o. Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiçbir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır. Bugünün tbt'si de Sezen'le yıllar önce gittiğimiz Tayland tatilinde, herkesi ekip baş başa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun"

Tarkan'dan şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak

NE OLMUŞTU?

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle tepki çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları, şarkı nedeniyle ünlü sanatçıya büyük tepki gösterirken dini değerlerin aşağılandığını ileri sürerek özür dilenmesi gerektiğini belirtmişti. Aksu'nun söz konusu şarkılarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da Aksu'ya tepki gösterilerek, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Tarkan'dan şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (2)
Vatandaş:Ne yani şimdi sanatçı müsveddesi bizim atamıza peygamberimize laf söyleyecek bizde alkışlayalım öylemi asıl tarih sizin gibi din düşmanlarını asla unutmayacak Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
Zamanla Akıllanan Adam:evet sizin bu din düşmanlığınızda hiç unutulmayacak. Cevap Yaz 19 120 Yayından Kaldır
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