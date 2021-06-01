Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil

Kademeli normalleşme takviminde sanatçılara yönelik adımların atılmamasına tepki gösteren ünlü şarkıcı Tarkan, "Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü" diyerek acilen sektöre destek sağlanması çağrısında bulundu.