Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil
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Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil

Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Kademeli normalleşme takviminde sanatçılara yönelik adımların atılmamasına tepki gösteren ünlü şarkıcı Tarkan, "Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü" diyerek acilen sektöre destek sağlanması çağrısında bulundu.

1 Haziran itibarı ile kademeli normalleşme takvimininde aylardır işlerinden uzak kalan sanatçılara yönelik adımların atılmaması sektörden çok sayıda sanatçının tepkisi çekti. Bu tepkilerden biri de ünlü şarkıcı Tarkan'dan geldi.

"TÜM SANATÇILARA VE EMEKÇİLERE SAHİP ÇIKILMALI"

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Tarkan, şu ifadeleri kullandı: Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü. Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yönde yeni karar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalı.

Tarkan'dan 'kademeli normalleşme' tepkisi: Yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber Yorumları (1)
ÖMER GÜLER: OLSUN BIZIMDE UEFA KUPAMIZ VARR
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