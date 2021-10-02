Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı İstişare Toplantısı ile Tanıtıldı - Haberler
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Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı İstişare Toplantısı ile Tanıtıldı

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Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı İstişare Toplantısı ile Tanıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarımsal kalkınma kapasitesinin artırılması amacıyla kurmuş olduğu "Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı" tanıtım ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarımsal kalkınma kapasitesinin artırılması amacıyla kurmuş olduğu "Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı" tanıtım ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. 11 Nisan Külliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım ve istişare toplantısında Şanlıurfa'nın tarım kapasitesinin artırılması, kaliteli ürün elde etme, çiftçilerin bilgilendirilmesi ve Şanlıurfa'da üretilen ürünlerin ticaret kapasitesinin artırılmasıyla istihdama yönelik desteklerin artması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN BEYAZGÜL: "TARIMLA ÖVÜNMEKLE YETİNMEDİK TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞINI KURDUK"

Şanlıurfa'da bulunan STK ve paydaş kurumların temsilcilerinin katılım sağladığı tanıtım ve istişare toplantısında konuşan ve birlik beraberlik mesajları veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül "Şanlıurfa'nın tarımı ile övünmek yetmez dedik ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kurduk" dedi.

Başkan Beyazgül: " Şanlıurfa'nın tarımsal zenginliğinin farkında ve bilincindeyiz. Bu sebeple Şanlıurfa'nın tarımsal kalkınma kapasitesini artırmak, tarımsal ürünlerimizin ticaret hacmini artırarak kente bir katkı sağlamak amacıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızı kurarak çalışmalara başladık. Çalışmalar kapsamında çiftçilerimize yönelik eğitim seminerlerinin yanı sıra çeşitli fide destekleri de vererek çiftçimizin her zaman yanında olduk. 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'da tarımımız da tarihimiz kadar eskidir. Biz, bir hazinenin üzerinde oturmuyoruz bin hazinenin üzerinde oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın ve çalışmalarının tanıtımının yapıldığı istişare toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Harran İlçe Başkanı Mehmet Özyavuz, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Gıda Tarım İl Müdürü Murat Çakmak, Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber: Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı İstişare Toplantısı ile Tanıtıldı - Haberler
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