Tarımsal Alanda Araştırma ve Eğitim Protokolü imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarımsal Alanda Araştırma ve Eğitim Protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tarımsal Alanda Araştırma ve Eğitim Protokolü imzalandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Bulgaristan'dan Agricultural Institute-Stara Zagora ve Sırbistan'dan Institut Za Stocarstvo Beograd-Zemun enstitüleri arasında tarımsal alanda araştırma ve eğitim konularında ortak çalışma yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Bulgaristan'dan Agricultural Institute-Stara Zagora ve Sırbistan'dan Institut Za Stocarstvo Beograd-Zemun enstitüleri arasında tarımsal alanda araştırma ve eğitim konularında ortak çalışma yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile Bulgaristan Stara Zagora Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına Enstitü Genel Müdürü Prof. Dr. Stayka Laleva ve Sırbistan Belgrad Hayvancılık Araştırma Enstitüsü adına Enstitü Genel Müdürü Dr. Edomir Radovi arasında imzalandı.

Tarımsal her konuda işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, protokolün kurumlar için hayırlı olmasını diledi. Protokol töreni Aldemir'in ADÜ hediyeliklerinden takdim etmesi ile sona erdi. - AYDIN

Tarımsal Alanda Araştırma ve Eğitim Protokolü imzalandı

Tarımsal Alanda Araştırma ve Eğitim Protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bulgaristan, Araştırma, Sırbistan, Aydın, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title