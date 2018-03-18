Tarımla Engelleri Aşıyorlar

LALE KÖKLÜ - Hatay'da Ekinci Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nin eğitilebilir hafif engelli öğrencileri, okulun bodrum katında oluşturdukları serada istiridye mantarı üreterek hem meslek öğrenip para kazanıyor hem de rehabilite oluyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen "Tarımla Engelleri Aşıyorum" SODES projesi kapsamında okulda kurulan serada, 9, 10, 11. ve 12. sınıf eğitilebilir hafif engelli öğrenciler, istiridye mantarı yetiştiriyor.

Haftanın 3 günü belirli saatlerinde serada öğretmenlerinin gözetiminde mantarların gelişimini takip eden öğrenciler, ilk hasat yaptıkları ürünleri paketleyip satışa da sunmaya başladı.

İlk etapta 250 gramını 5 liradan satışa sunan öğrencilerin müşterileri ise okul arkadaşları ve öğretmenlerinden oluşuyor.

Mantar tarımından keyif alan öğrenciler, gördükleri kurs sonunda da sertifika alabilecek.

Okul müdürü Ahmet Açıkel, AA muhabirine, okulda hafif zihinsel engelli 14-23 yaş arası öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencileri 4 yıllık süreçte çeşitli meslekler etrafında yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Açıkel, şunları aktardı:

"Okulumuz tabiri caizse mesleki eğitim merkezinin engelli versiyonudur. Mantar yetiştiriciliği Hatay için çok mükemmel bir katkı oldu. İnşallah mezun edip sertifika verip, kendi seralarını da kurma şansı yakalamaları için elimizden geleni yapacağız. Bu istihdamın sürmesi ve öğrencilerimizin özellikle istiridye mantarını Hatay'da yetiştirebilmelerini istiyoruz. Tarım il müdürlüğü ile de iş birliği yaparak bunun genişlemesini de sağlamaya çalışacağız."

Öğrencilerin kendi yeteneklerine göre mesleki eğitime tabi tutulduğunu kaydeden Açıkel, 4 yıllık süreçte öğrencilerin mesleki donanıma sahip bir şekilde mezun olacaklarını anlattı.

"Projemizin amacı toplumda 'biz de varız' demek"

Tarım Teknolojileri öğretmeni Özlem Dal da 142 bin liralık maliyeti olan projenin öğrencilere çok büyük katkı sağladığını vurguladı.

Okulun bodrum katındaki 3 odanın bir mantar üretim tesisine dönüştürüldüğünü kaydeden Dal, şöyle devam etti:

"Haftanın 3 günü kurs veriyoruz ve burada çocuklarımıza mantar yetiştiriciliğini öğretiyoruz. 24 öğrencimiz var, onların gelecekteki istihdamı için mantar nasıl yetişir, nasıl bakılır, üretilir onları öğretiyoruz, çok mutlulular, heyecanlılar. 9 aylık bir proje, 9 ayın bitiminde çocuklarımıza mantar yetiştiriciliği kurs sertifikaları verilecek. Projemizin amacı toplumda 'biz de varız' demek, onları artık fark edin, görün, bu çocuklarımızın neler yapabildiğini görün. Çocuklarımıza mantarın nasıl yetiştirilmesi gerektiğini öğrettiğimiz için donanımlı bir şekilde mantar seralarında çalışabilecekler. İnşallah iş adamlarımız da duysun, seralar yapılırsa bizim çocuklarımız çalışmaya hazır, desteklerini bekliyoruz."

Dal, tüm çocukların özel olduğunu vurgulayarak, onlara sorumluluk verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İstihdam kapısını araladılar

Engelli öğrencilerden 18 yaşındaki Mehmet Ali Yalçın da mantarları nasıl yetiştirdiklerini anlatarak, eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kendi ve arkadaşları için mantar yetiştiriciliğinin güzel ve kazançlı bir iş olduğunu belirten Yalçın, okulu bitirdikten sonra kendi serasını kurmak istediğini paylaştı.

Öğrencilerden Rukiye Balcı (16) ise mezun olmadan iş sahibi olmanın sevincini yaşadığını aktardı. Balcı, "İleriki zamanlarda kendi mesleğimiz olarak yapmaya çalışacağız. Başarabilirim, kendime güveniyorum." dedi.

Doğan Can GGüler ise (17) severek baktıkları mantarların kendilerine meslek olacağını ifade ederek "Bu işi mezun olduktan sonra devam ettirmeyi düşünüyorum, engelleri tarımla aşıyoruz." dedi.

Furkan Altınöz (16) de tarımla uğraşmayı çok sevdiğini belirterek, herkese mantar yetiştiriciliği yapmasını tavsiye etti.

Öğrencilerden Murat Can Bolat da haftanın 3 günü depoda zaman geçirdiklerini ve bakımlarını kendilerinin yaptığını anlattı. Bolat, zahmetli bir iş olan mantar bakımının eğlenceli olduğunu da sözlerine ekledi.