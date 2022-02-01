TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, çiftçiye destek açıklayan cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

"ÇİFTÇİYE NEFES OLDU"

ANKARA-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı Tarımsal Destekleme Bütçesine 3,2 milyar liralık ilave kaynağın çiftçilere nefes aldıracağını söyledi.

Türk çiftçisinin artan girdi maliyetleriyle zor günler geçirdiğine dikkati çeken Yüksel, ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından tarım sektörüne yönelik desteklerin artırılmasının da bereketli bir yılın habercisi olduğunu belirtti. Yüksel, döviz kurunda yaşanan gerilemenin etkisiyle artan girdi fiyatlarının da bir süre sonra normal seyrine dönmesi gerektiğini vurguladı.

DESTEK BÜTÇESİ 29 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Yüksel, "2022 yılında 25,8 milyar lira olarak açıklanan Tarımsal Destekleme Bütçesi, 3,2 milyar lira daha artırılarak 29 milyar liraya çıkartıldı. Özellikle hububat üreticilerinin girdi destekleri geçen yıla oranla yüzde 127 artmış oldu" ifadelerini kullandı. Yüksel, açıklanan desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, çiftçilere yönelik müjdeli haberlerin devam etmesi temennisinde bulundu. Yüksel, Türkiye'nin kalkınmasında en büyük etkenin tarımsal üretim ve ihracat olduğunu vurgulayarak, bu alanda yapılan desteklerin karşılığının en kısa zamanda alınacağını kaydetti.

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel

STRATEJİK ÜRÜNLER DESTEKLENECEK

TARIMKON Başkanı Yüksel, Tarımsal Destekleme Bütçesinde yapılan 3,2 milyar liralık artışın stratejik ürünleri kapsadığını belirtti. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf üretimi yapan çiftçilerin mevcut desteklere ilave Ek Girdi Desteği alacağını ve bunun miktarının dekara 50 lira olacağını kaydeden Yüksel, 2022 yılında söz konusu stratejik ürünleri üreten çiftçilerin mazot, sertifikalı tohum ve gübre gibi desteklerden de yararlanacağını kaydetti.

HÜKÜMET ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMALI

İklim değişikliği konusuna da dikkati çeken Yüksel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörün iklim değişikliğinden etkilendiğini belirtti. Hükümetin çiftçi dostu politikalara devam etmesi gerektiğini dile getiren Yüksel, "İklim değişikliği en çok tarım sektörünü vuruyor. Çiftçilerimizin iklim değişikliğine adaptasyonu sağlanmalı, üretim ve hasat teknikleri, yeni iklime göre gözden geçirilmeli, yeni üretim planı ve modeli oluşturulmalı. Bunları yaparken hükümetin yönlendirmesine ve gözetimine ihtiyaç var." diye konuştu.

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