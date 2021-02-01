"Tarımda Yüzde 10 Su Tasarrufu Bile Kentleri Rahatlatır"
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"Tarımda Yüzde 10 Su Tasarrufu Bile Kentleri Rahatlatır"

01.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:51

Türkiye'de Aralık ayında yağışların mevsim normallerinin altında kalması ve barajların doluluk seviyesinin düşmesi, kuraklık uyarılarını gündeme getirdi.

Türkiye'de Aralık ayında yağışların mevsim normallerinin altında kalması ve barajların doluluk seviyesinin düşmesi, kuraklık uyarılarını gündeme getirdi. Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise Türkiye'deki kuraklık tehdidinin ana nedeninin iklim değişikliği olmadığının altını çiziyor

'Tarımda Yüzde 10 Su Tasarrufu Bile Kentleri Rahatlatır'

Kaynak: DailyMotion.com

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