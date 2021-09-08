Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde
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Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde

Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, köylerde yapılan Hayvan İçme Suyu Tesislerinde yerinde gördü.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, köylerde yapılan Hayvan İçme Suyu Tesislerinde yerinde gördü.

Kars Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Durmuş Batu ve Şube Müdürlüğü Teknik ekipleriyle birlikte Arpaçay'a bağlı Taşbaşı köyüne geldi.

Altıntaş, 2020-2021 yılı Mera Islah Projesi kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Bozyiğit ve Taşbaşı köylerinde Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Hayvan İçme Suyu Tesisi (SIVAT), kaşınma kazığı ve tuzlukların yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Altıntaş, bir süre köy muhtarlarıyla sohbet etti. Yapılan hizmetlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Altıntaş yaptığı incelemelerin ardından köylerden ayrıldı. - KARS

Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde
Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde
Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde
Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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