Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş köylerde

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, köylerde çiftçilerle bir araya geldi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, köylerde çiftçilerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, beraberindeki Çayır ve Mera Şube Müdürü Durmuş Batu ile birlikte Kars merkeze bağlı Bayraktar ve Ayakgedik köylerinde çiftçilere dağıtılan hibe tohuma esas silajlık mısırları yerinde kontrol etti.

Bir süre ekili alanları dolaşan Altıntaş, çiftçilerle sohbet ederek, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Altıntaş, üretici çiftçilere ürünleri hakkında gerekli bilgileri verdi. Altıntaş ve beraberindekiler yaptıkları kontrollerin ardından köylerden ayrılarak merkeze döndü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı