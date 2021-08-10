Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Teknoloji

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 saat süren siber saldırıya uğradığını ve Bakanlığın çok önemli verileri hedef alındığını öne sürmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz saat 01.00 sıralarında Bakanlığın domainlerine siber saldırı yapıldığını doğruladı.

Sabah yazarı Dilek Güngör, söz konusu saldırıyla ilgili yetkili makamlarla yaptığı görüşmeyi ''Yangından sonra siber saldırı'' başlığı altında köşesinde paylaştı. Güngör, ''Tarım ve Orman Bakanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'ni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu aradım, ilgilerle konuştum. Gece yarısı gerçekleşen ve 4 saat süren siber saldırıda bakanlığın çok önemli verileri hedef alınmış… Çiftçi Kayıt Sistemi'nden Türkiye'deki hayvancılık varlığına, bitkisel üretim verilerine kadar her şey" ifadelerine yer verdiği yazısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığını öne sürmüştü.

BAKANLIK İDDİALARI DOĞRULADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz saat 01.00 sıralarında Bakanlığın domainlerine siber saldırı yapıldığını açıkladı. Açıklamada "Bilindiği üzere hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemleri sürekli hedef alınmaktadır. 31.07.2021 tarihinde gece 01.00 sıralarında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın domainlerinden birinde bulunan bazı sunucular siber saldırıya uğramış ve kullanılmaması için şifrelenmiştir. Bakanlığımızca sabah erken saatlerde bu durum fark edilmiş, sistem şifreleme protokolleri devreye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak bir çalışma başlatılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Bu saldırıda Bakanlığımızın bir kısım sunucuları hedef alındığı için öncelikle tüm sistemin güvenliği kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

''3 AYRI YEDEKLEME SİSTEMİ MEVCUTTUR''

Yapılan siber saldırıda Bakanlığın ana domainlerinin etkilenmediği belirtilerek "Bu yapılan siber saldırıda Bakanlığımızın ana domainde olan sunucular etkilenmemiş olup Bakanlığımızda 3 ayrı yedekleme sistemi mevcuttur. Bu yedekleme sistemleri Bakanlığımızda ve özel bir veri merkezinde saklanmaktadır. Bakanlığımızca etkilenen sunucular ve yedekler kriminal bir inceleme için koruma altına alınmış olup elimizde bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulmuştur" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

VERİ KAYBININ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

"Sistemlere ilk müdahale eden profesyonel ekip sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Doğruluk Kontrolü
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 saat süren siber saldırıya uğradığını ve Bakanlığın çok önemli verileri hedef alındığını öne sürmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz saat 01.00 sıralarında Bakanlığın domainlerine siber saldırı yapıldığını doğruladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Burak Yılmaz Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:26:56. #1.16#

title