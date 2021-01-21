Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak

21.01.2021 22:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:54

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından seyyar ekmek satışlarıyla ilgili bir genelge yayınlandı. Buna göre İBB'nin mobil ekmek büfeleri yasaklanırken, konuyla ilgili olarak açıklama yapan Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Halkımızın yanında olmaya, ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelge ile birlikte artık pazarlar dışında seyyar araçlar ve mobil araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak

"MOBİL ARAÇLARDA EKMEK SATIŞINI DA YASAKLAMIŞ OLDU"

Genelgeyi sosyal medya hesabından paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, " Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin genelge yayınladı! Halkın ekmeğiyle oynamaya devam ediyorlar. Bu genelgeyle Tarım Bakanlığı mobil araçlarda ekmek satışını da yasaklamış oldu" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak


Bahsi geçen genelge şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak

"HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Nama, "Halkın ekmeğine göz dikenlere tavsiyem, Halk Ekmek'in kuruluş tarihini iyi araştırıp okumalarıdır... Geçim sıkıntısı yaşayan halkımızın yanında olmaya, ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak

"GEREKİRSE EKMEĞİ EVİNİZE TESLİM EDERİZ"

Konuyla ilgili olarak İBB Sözcüsü Murat Ongun da açıklamada bulundu. Ongun, "İstanbul Halk Ekmek, mobil hizmet araçları ile İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdürecektir. Vatandaşlarımız kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak
Haber Yorumları (33)
ÇANKIRILI: Resmen ibb ekmeği rant ve reklam aracı yaptı. O arabanın kirası personel gideri yakıt derken astarı yüzünden pahalıya geliyor. Zaten dertleri fakir fukara değil birilerine para kazandırmak
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X: Bu takiyecilerin hareketleri gözünüzü boyamasin.gunlugu 500 liradan 40 arac 600 milyar yapiyor.onuda kimbilir kime ihale ettiler.akp nin önerisi bufe açalım onuda sehit aileleri ve engelliler isletsin seklindeydi onuda chp kabul etmedi.sehit ailesine reva görmedigini belkide gitti hdplilere ihale etti bunlardan beklenir kumaşları belli çünkü secimden hemen sonra hdp size biz kazandirdik payımızı verin diye açıklama yapti
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GAZİ: Ayıptır günahtır bu kadarda küçülmeyin insanlarımızda görsün artık .
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