Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemede bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemede bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Yusufeli ilçesine gelen Bakan Pakdemirli, Çoruh Nehri üzerinde inşası devam eden Yusufeli Barajı'nın devreye alınmasıyla su altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerini ziyaret etti.

Yusufeli yeni yerleşim yerini gezen Bakan Pakdemirli, inşaat ve çevre düzenlemesiyle ilgili yürütülen çalışmalara dair ilgililerden brifing aldı.

Burada inşaatı tamamlanarak kullanıma hazır olan bir evi gezen Pakdemirli, devam eden ağaçlandırma çalışması kapsamında diktiği ağaca can suyu verdi.

Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerinde, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur