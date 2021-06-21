Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımını beğendiği Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki veteriner hekim Bekir Çağrı Uysal, "Samimi bir şekilde adaş demesi çok mutlu etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımını beğendiği Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki veteriner hekim Bekir Çağrı Uysal, "Samimi bir şekilde adaş demesi çok mutlu etti." dedi.

Uysal, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya paylaşımının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Bizde saha çalışmalarımızda kendimizi ve arkadaşları motive etmek amacı ile bazen resimler videolar çekiyoruz." diyen Uysal, "817 hayvana aşı yaptım. Böyle bir paylaşım yaptık. Veteriner arkadaşlarım beğenir diye düşündüm. Samimi bir şekilde adaş demesi de çok mutlu etti. Uyguladığımız zoonoz aşılar, hayvandan insana gecen hastalıkların önüne geçilmesi yönünde büyük önem taşıyor. Severek yaptığım bir iş çok mutluyum."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaşımı veteriner hekimi mutlu etti - Haberler
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