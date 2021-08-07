Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir.