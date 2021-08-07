Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor."
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma... - Haberler
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