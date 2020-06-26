Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (3)- Yeniden
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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (3)- Yeniden

KONYA'nın Yunak ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (3)- Yeniden
26.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:17

KONYA'nın Yunak ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Altınözü Mahallesi Yunak- Polatlı kavşağında meydana geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu tarım işçilerini taşıyan Ahmek Okal yönetimindeki 14 M 0891 plakalı minibüs, kavşakta, Ufuk Demirtaş'ın kullandığı kömür yüklü 42 RK 320 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, minibüs şoförü Ahmet Okal, yanındaki Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal ile çocuklar Medine Okal, Mehmet Okal ve İbrahim Okal (10) hayatını kaybetti. Minibüste aralarında çocuklarında bulunduğu Derya Okal, Hülya Okal, Halil Okal, Emirhan Okal, Adile Okal, Nurcan Okal, Merve Okal, Hüseyin Kuş ile TIR şoförü Uğur Demir ve yanındaki 1'i bebek 1'i kadın 2 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan lik müdahalelerinin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

'ÖLENLER AYNI AİLEDEN'Olay yerinde incelemede bulunan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, "Valilik koordinasyonunda Yunak ve Çeltik Kaymakamlıkları ve Belediyeleri anında olaya müdahale etti. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Kaza nedeni henüz belli değil. Uzman ekip çağırdık ve inceleme yapıp ropar hazırlayacak. Şu an tespit ettiğimiz ölenler aynı aileden" dedi. 

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, minibüste bulunan tarım işçilerinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "Devletimiz bütün güçleriyle olaya müdahale etti. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim. Bu büyük kaza ve bize ders olsun. Ne kadar kaza olsadı dikkatsizlikle oluyor. Özellikle yaz günü buralarda tarım sezonu olduğu için sıcaktan dolayı sanırım vatandaşlarımız dikkatsız. Vatandaşlarımıza daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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