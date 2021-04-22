Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Suriye uyruklu tarım işçilerinin taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Suriye uyruklu tarım işçilerinin taşıyan minibüs,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Minibüsün yol kenarına devrildiği kazada Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed öldü, 6 kişi de yaralandı.  

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli- Yukarı Gönderen Mahallesi yolunda meydana geldi. Ereğli'den Zengen Mahallesi'ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Abdullatef  Alahmad'ın (43) kullandığı 27 ACB 877 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada  minibüste bulunan Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed yaşamını yitirdi. Sürücü Alahmad ve 5 işçi  yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin  cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. 

 


Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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