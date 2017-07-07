Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 20 Yaralı

ERZİNCAN'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi, kazada 20 kadın yaralandı.



Kaza bugün saat: 08.30 sıralarında Erzincan'a 15 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Beldesi'nde karayolunda meydana geldi. Metehan Polat yönetimindeki 24 EU 791 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Midibüste bulunan 27 kadın tarım işçisinden 20'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi giderek, yaralılara müdahale etti.



Yarılılar Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



- Erzincan