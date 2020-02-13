Tarım arazileri taşkınlardan etkilenmeyecek

13.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:44

Yapılan çalışma ile hem tarım arazilerinin taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi sağlandı hem de kötü görüntü oluşturan maddeler dere yatağından uzaklaştırıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizliği çalışmaları ile hem çevre sağlığına katkı hem de su taşkınları sonucunda meydana gelebilecek felaketlerin önlenmesinde önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde 2,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dere temizlik çalışması, tarım arazilerinin taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla yapılırken, ekiplerin özverili çalışması ile dere yatağında biriken ve kötü görüntü oluşturan rüsubat da uzaklaştırıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

"Çalışma tarım arazilerinin zarar görmemesi açısından önemli"

Yeniceköy Mahalle Muhtarı Ahmet Tunçel, "Mahallemiz çevresinde tarım arazileri var. Yağışlı havalardan sonra dere taşkınları oluyordu. Taşkınlar da hem yola hem de tarım arazilerine zarar veriyordu. MASKİ ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Çalışmanın bu bakımdan önemi büyük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler