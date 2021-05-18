Tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Deniz Elmacıoğlu idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Altınözü-Antakya kara yolunda devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Mehmet Elmacıoğlu ve Cuma Irmakoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan