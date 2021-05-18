Tarım aracı devrildi: 3 yaralı
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Tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Deniz Elmacıoğlu idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Altınözü-Antakya kara yolunda devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Mehmet Elmacıoğlu ve Cuma Irmakoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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