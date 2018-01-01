Tarım Aletlerini Çalan Hırsızlar Yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çaldıkları zirai tarım aletlerini Gaziantep'e götüren hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Köseceli beldesi Tetirli mahallesinde M.K. isimli çiftçiye ait evin avlusunda bulunan zirai tarım aletleri çalındı. Sabaha karşı 4 sıralarında ekipmanlarının yerinde olmadığını fark eden M.K. olayı jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda T.K.(20), S.D.(18) ve E.D. (20) isimli şahıslar Gaziantep yolunda 81 BV 860 plakalı araç içerisinde malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürülürken, zirai tarım aletleri sahibine teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN