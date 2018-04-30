Tarık Akan'ın "Vasitetimdir" Dediği Torunu Gece İlk Kez Görüntülendi

Vefatından önce usta oyuncunun hasta yatağındayken oğlu Barış Üregül ve nişanlısı Asya Engin'e bir torun vasiyetinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Rahmetli oyuncunun vasiyeti yerine geldi. Akan'ın torunu Gece, geçtiğimiz gün görüntülendi.

ALIŞVERİŞTE GÖRÜNTÜLENDİ

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, 2017'nin ocak ayında şarkıcı Asya Engin'le evlenmiş, çiftin ekim ayında bir çocukları olmuştu. Gece adı verilen minik bebek, ilk kez önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Asya Engin, 6 aylık kızıyla alışverişte objektife yansıdı.

"BOŞANMAYI SORMAYIN"

Kızı doğduktan kısa süre sonra Barış Üregül'le evliliğini bitiren Asya Engin, soruları yanıtlamak istemedi. Şarkıcı, "Bana boşanmayla ilgili soru sormayın. Haberin o tarafında olmak istemiyorum. Kendimi de eski eşimi de bu tartışmaya sokmam. Ben sadece iyi bir anne olmak istiyorum" diyerek uzaklaştı.