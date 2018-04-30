Tarık Akan'ın "Vasitetimdir" Dediği Torunu Gece İlk Kez Görüntülendi
Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'ün kızı 'Gece' ilk kez görüntülendi. Akciğer kanserine yenik düşen usta oyuncu, ölmeden önce oğluna torun vasiyetinde bulunmuştu.
Vefatından önce usta oyuncunun hasta yatağındayken oğlu Barış Üregül ve nişanlısı Asya Engin'e bir torun vasiyetinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Rahmetli oyuncunun vasiyeti yerine geldi. Akan'ın torunu Gece, geçtiğimiz gün görüntülendi.
ALIŞVERİŞTE GÖRÜNTÜLENDİ
Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, 2017'nin ocak ayında şarkıcı Asya Engin'le evlenmiş, çiftin ekim ayında bir çocukları olmuştu. Gece adı verilen minik bebek, ilk kez önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Asya Engin, 6 aylık kızıyla alışverişte objektife yansıdı.
"BOŞANMAYI SORMAYIN"
Kızı doğduktan kısa süre sonra Barış Üregül'le evliliğini bitiren Asya Engin, soruları yanıtlamak istemedi. Şarkıcı, "Bana boşanmayla ilgili soru sormayın. Haberin o tarafında olmak istemiyorum. Kendimi de eski eşimi de bu tartışmaya sokmam. Ben sadece iyi bir anne olmak istiyorum" diyerek uzaklaştı.
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ULAN NE MANYAK ADAMLAR VAR NERDEN BİLİYORSUN CEHNEMDE OLDUĞUNU SENİN GİBİ BOŞ İNSANMIDIRKİ TARIK AKAN DOĞUŞTAN CENETİ HAK EDEN KİŞİDİR ALLAH BU YETENEGİ SEVDİGİ KULUNA VERİR SEVMEDİGİ KULU İSE BÖYLE YORUM YAPARCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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Bir gün sende gireceksin o Arap masallarına anlayacaksın o zaman kolay ölüm olmadığını ama Gine’de sağolun inşallah sizlerden dolayı cehenneme bizim için yer kalmayacakCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Sığır dolmuş bura. Deve sidiği için. İyi gelir.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Tarık akan SICAKMI ORASI ?Cevap Yaz 6 28 Yayından Kaldır
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Onlar karanligi severler kendilerini aydin sannederlerCevap Yaz 6 15 Yayından Kaldır