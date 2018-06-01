Tarık Akan'ın Abisi Turgut Üregül Sessizliğini, Bozdu: Kuran Bile Okutmadan Gömdük
Yeşilçam'ın efsane ismi Tarık Akan'ın abisi Turgut Üregül, oyuncunun vefatından 1,5 yıl sonra "Kardeşimi arkadaşları yüzünden Kuran bile okutmadan defnettik" dedi.
1,5 yıl önce hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü ismi Tarık Akan'ın abisi Turgut Üregül, Günaydın'dan Yüksel Yavuz'a konuştu. Üregül, kardeşinin vefatının ardından "Bana cenazeyi bile göstermediler, Kuran okutmadan gömdük" dedi
"NAZIM HİKMET VAKFI KURAN-I KERİMLE GÖMMEMİZE İZİN VERMEDİ"
Kardeşini üye olduğu Nazım Hikmet Vakfı'dan dolayı Kuran okutmadan gömdüklerini anlatan Üregül, sözlerine şöyle devam etti: "Biraderin durumunun kötüleştiğini bir arkadaşımız söyledi. Hastaneye gittim, yanına çıkmamız yasaklanmış. Çocukları da bizimle konuşmuyor, bilgi vermiyorlar. Vefat ettiği gece de evdeydim, haberi geldi, hastaneye gittim. Morgda cenazesini görmek istedim, izin vermediler, "Naaşını götürdüler" dediler. Dışarıda gazeteciler soruyor, ben de "Bilmiyorum" diyorum.
Oradan birileri çıktı, "Nazım Hikmet Vakfı'ndanız, biz biliyoruz" dediler. Orada "Ben abisiyim bilmiyorum; siz kimsiniz, necisiniz? Komünistleri sevmem, sizi de tanımam" dedim. Naaşı bir tiyatroya götürülmüş. Onların, adetlerimize uymayan bir şakşakları var. Camide sol görüşlüler bağırıp çağırıyorlar... Bırakın propagandayı, son vazifemizi yapalım istiyoruz ama nafile. Kuran-ı Kerim'le gömmek istiyoruz; Nazım Hikmet Vakfı izin vermiyor. Kuran okunmadan mezarlığa defnettiler. Vakıf yüzünden usulümüze göre hiçbir şey yapamadık, naaşını da göremedim."
KARDEŞİMİN YAKIŞIKLILIĞINI KULLANDILAR
"Kardeşimin başlarda sinemada olmasına karşıydık. Sonra baktık, salon filmlerinde oynuyor, sıcak baktık. Fakat bir süre sonra sol görüşlü filmlerde oynamaya başlayınca tepki gösterdik. Kardeşimin yakışıklılığını kullandılar. Yılmaz Güney; aldı bizimkini, devlet karşıtı filmlerde oynattı, onu başka yöne çekti. Üç ay bir yerde yattı, üç ay başka yerde. Onu kurtarmak için altı ay gitmediğim yer kalmadı."
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Tarık akan kendi doğrularıyla yaşayan bir insandı bu konularda konuşacak olan sadece eşi ve çocuklarıdır öyle ona buna kabahat atıp durmayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rahmetsin solcuydu ama özel okulu vardı solcuydu ama kibir tavan yapmış durumda halka hep tepeden bakıyorduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasıl yaşarsan o şekilde yürürsün son yolculuğa. . Rabbim nasip etmemiş kendi kelamını cenazesine dahi. . Çünkü o sağken tercihini zaten yapmış. . . Şimdi orada ne durumda rabbim bu şekilde kötü sonlardan korusun bütün inananlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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üzüldüm, fakat kendi tercihi idi. Türk milletine ve islama düşmanlık yaptı, dinsiz ve imansız bir şekilde yaşadı ve o şekilde gömüldü. her kes layık olduğu şekilde gömülürCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAHIM , CEHENNİMİ DE YARATTIĞIN İÇİN SANA TEŞEKKÜR EDERİM.Cevap Yaz Yayından Kaldır