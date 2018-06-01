Tarık Akan'ın Abisi Turgut Üregül Sessizliğini, Bozdu: Kuran Bile Okutmadan Gömdük

1,5 yıl önce hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü ismi Tarık Akan'ın abisi Turgut Üregül, Günaydın'dan Yüksel Yavuz'a konuştu. Üregül, kardeşinin vefatının ardından "Bana cenazeyi bile göstermediler, Kuran okutmadan gömdük" dedi

"NAZIM HİKMET VAKFI KURAN-I KERİMLE GÖMMEMİZE İZİN VERMEDİ"

Kardeşini üye olduğu Nazım Hikmet Vakfı'dan dolayı Kuran okutmadan gömdüklerini anlatan Üregül, sözlerine şöyle devam etti: "Biraderin durumunun kötüleştiğini bir arkadaşımız söyledi. Hastaneye gittim, yanına çıkmamız yasaklanmış. Çocukları da bizimle konuşmuyor, bilgi vermiyorlar. Vefat ettiği gece de evdeydim, haberi geldi, hastaneye gittim. Morgda cenazesini görmek istedim, izin vermediler, "Naaşını götürdüler" dediler. Dışarıda gazeteciler soruyor, ben de "Bilmiyorum" diyorum.

Oradan birileri çıktı, "Nazım Hikmet Vakfı'ndanız, biz biliyoruz" dediler. Orada "Ben abisiyim bilmiyorum; siz kimsiniz, necisiniz? Komünistleri sevmem, sizi de tanımam" dedim. Naaşı bir tiyatroya götürülmüş. Onların, adetlerimize uymayan bir şakşakları var. Camide sol görüşlüler bağırıp çağırıyorlar... Bırakın propagandayı, son vazifemizi yapalım istiyoruz ama nafile. Kuran-ı Kerim'le gömmek istiyoruz; Nazım Hikmet Vakfı izin vermiyor. Kuran okunmadan mezarlığa defnettiler. Vakıf yüzünden usulümüze göre hiçbir şey yapamadık, naaşını da göremedim."

KARDEŞİMİN YAKIŞIKLILIĞINI KULLANDILAR

"Kardeşimin başlarda sinemada olmasına karşıydık. Sonra baktık, salon filmlerinde oynuyor, sıcak baktık. Fakat bir süre sonra sol görüşlü filmlerde oynamaya başlayınca tepki gösterdik. Kardeşimin yakışıklılığını kullandılar. Yılmaz Güney; aldı bizimkini, devlet karşıtı filmlerde oynattı, onu başka yöne çekti. Üç ay bir yerde yattı, üç ay başka yerde. Onu kurtarmak için altı ay gitmediğim yer kalmadı."