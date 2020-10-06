Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ekim'de yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ekim'de yaşananlar!

06.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:34
Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ekim'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

6 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 6 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1790 - İsviçreli bilim adamı Johann Jacob Schweppe, Londra'da daha sonra Schweppes markasını oluşturacak ilk soda üretimini gerçekleştirdi.

1860 - II. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e girdi.

1875 - Ramazan Kararnamesi: Padişah Abdülaziz, Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.

1889 - Paris'teki ünlü revü bar Moulin Rouge, halka ilk kez kapılarını açtı.

1889 - Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

1907 - İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görüldü.

1908 - Türklerle Yunanlar arasındaki 10 yıllık iç savaşın ardından Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı.

1910 - Eleftherios Venizelos, Yunanistan başbakanı seçildi (7 başbakanlığın ilki).

1917 - Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.

1923 - İstanbul'un Kurtuluşu: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve yaklaşık 5 yıl süren işgal resmen sonlandı.

1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde öldü.

1923 - Amerikalı astronom Edwin Hubble, Andromeda Galaksisini keşfetti.

1926 - Kayseri'de ilk uçak fabrikası kuruldu.

1927 - İlk uzun metrajlı sesli film The Jazz Singer ABD'de gösterime girdi.

1930 - I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı.

1939 - Direnen son Polonya birliklerinin de teslim olmasıyla Nazi Almanyası'nın Polonya işgali tamamlandı.

1951 - Sovyetler Birliği devlet başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.

1963 - ABD başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy İstanbul'a geldi.

1971 - 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir'de törenle açıldı.

1973 - Arap ülkeleri ile İsrail arasında Yom Kippur Savaşı başladı.

1976 - Çin lideri Mao'nun ölümünün ardından başa geçen Hua Guofeng, Kültür Devrimi'nin sona erdiğini açıkladı ve "Dörtlü Çete" tutuklandı.

1979 - II. İoannes Paulus, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

1981 - Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, Müslüman Kardeşler'in düzenlediği suikastta öldürüldü.

1986 - TRT2, kültür ve sanat ağırlıklı yayın yapmak üzere resmen açıldı.

1987 - Fiji'de cumhuriyet ilan edildi.

1990 - SHP Parti Meclisi üyesi ilahiyatçı Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını yitirdi.

2000 - Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloševic istifa etti.

2002 - Opus Dei kurucusu Josemaría Escrivá aziz ilan edildi.

2014 - Türkiye'de Kobani eylemleri başladı.

DOĞUMLAR

1831 - Richard Dedekind, Alman matematikçi (ö. 1916)

1846 - George Westinghouse, Amerikalı girişimci ve mühendis (ö. 1914)

1887 - Le Corbusier, İsviçre asıllı Fransız mimar (ö. 1965)

1908 - Sergey Lvoviç Sobolev, Rus matematikçi (ö. 1989)

1914 - Thor Heyerdahl, Norveçli kâşif ve antropolog (ö. 2002)

1923 - Selahattin İçli, Türk müziği bestecisi, müzisyen ve tıp doktoru (ö. 2006)

1923 - Yaşar Kemal, Kürt kökenli Türk romancı ve öykü yazarı (ö. 2015)

1930 - Hafız Esad, Suriye Devlet Başkanı (ö.2000)

1931 - Riccardo Giacconi, Amerikalı fizikçi

1942 - Britt Ekland; İsveçli sinema oyuncusu

1960 - Nurseli İdiz, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1962 - Ali Atıf Bir, Türk reklam danışmanı ve köşe yazarı

1963 - Elisabeth Shue, Amerikalı sinema oyuncusu

1963 - Vasile Tarlev, Moldovalı politikacı ve Başbakan

1964 - Yıldırım Demirören, Türk sanayici ve spor yöneticisi

1980

Eser Altın, Türk futbolcu

Zaida Catalán, İsveçli siyasetçi (ö. 2017)

1984 - Pelin Karahan, Türk oyuncu

1985 - Birkan Sokullu, Türk oyuncu ve manken

1989 - Albert Ebossé Bodjongo, Kamerunlu futbolcu (ö. 2014)

ÖLÜMLER

1014 - Samuil, Bulgaristan Çarı (d. 958)

1553 - Şehzade Mustafa, Osmanlı Şehzadesi (d. 1515)

1657 - Katip Çelebi, Osmanlı bilgini (d. 1609)

1849 - Lajos Batthyány, Macar devlet adamı (d. 1806)

1892 - Alfred Tennyson, İngiliz şair (d. 1809)

1893 - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (d. 1821)

1923 - Damat Ferid Paşa, Osmanlı diplomat ve devlet adamı (d. 1853)

1953 - Vera Muhina, Sovyet heykeltıraş (d. 1888)

1964 - Kozma Togo, Türk karikatürist (d. 1895)

1968 - Sabri Esat Siyavuşgil, Türk şair, yazar ve psikolog (d. 1907)

1981 - Enver Sedat, Mısır'ın 3. Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1918)

1989 - Bette Davis, Amerikalı aktris (d. 1908)

1990 - Bahriye Üçok, Türk tarihçi ve siyaset bilimci (d. 1919)

1992 - Denholm Elliott, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1922)

1993 - Nejat Eczacıbaşı, Türk iş adamı (d. 1913)

1999 - Amalia Rodrigues, Portekizli fado şarkıcısı ve aktris (d. 1920)

2008 - Paavo Haavikko, Fin şair, roman ve oyun yazarı (d. 1931)

2010 - Tarık Minkari, Türk cerrah ve yazar (d. 1925)

2014 - Feridun Buğeker, Türk millî futbolcu (d. 1933)

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