Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
6 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 6 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1790 - İsviçreli bilim adamı Johann Jacob Schweppe, Londra'da daha sonra Schweppes markasını oluşturacak ilk soda üretimini gerçekleştirdi.
1860 - II. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e girdi.
1875 - Ramazan Kararnamesi: Padişah Abdülaziz, Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.
1889 - Paris'teki ünlü revü bar Moulin Rouge, halka ilk kez kapılarını açtı.
1889 - Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.
1907 - İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görüldü.
1908 - Türklerle Yunanlar arasındaki 10 yıllık iç savaşın ardından Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı.
1910 - Eleftherios Venizelos, Yunanistan başbakanı seçildi (7 başbakanlığın ilki).
1917 - Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.
1923 - İstanbul'un Kurtuluşu: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve yaklaşık 5 yıl süren işgal resmen sonlandı.
1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde öldü.
1923 - Amerikalı astronom Edwin Hubble, Andromeda Galaksisini keşfetti.
1926 - Kayseri'de ilk uçak fabrikası kuruldu.
1927 - İlk uzun metrajlı sesli film The Jazz Singer ABD'de gösterime girdi.
1930 - I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı.
1939 - Direnen son Polonya birliklerinin de teslim olmasıyla Nazi Almanyası'nın Polonya işgali tamamlandı.
1951 - Sovyetler Birliği devlet başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.
1963 - ABD başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy İstanbul'a geldi.
1971 - 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir'de törenle açıldı.
1973 - Arap ülkeleri ile İsrail arasında Yom Kippur Savaşı başladı.
1976 - Çin lideri Mao'nun ölümünün ardından başa geçen Hua Guofeng, Kültür Devrimi'nin sona erdiğini açıkladı ve "Dörtlü Çete" tutuklandı.
1979 - II. İoannes Paulus, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.
1981 - Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, Müslüman Kardeşler'in düzenlediği suikastta öldürüldü.
1986 - TRT2, kültür ve sanat ağırlıklı yayın yapmak üzere resmen açıldı.
1987 - Fiji'de cumhuriyet ilan edildi.
1990 - SHP Parti Meclisi üyesi ilahiyatçı Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını yitirdi.
2000 - Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloševic istifa etti.
2002 - Opus Dei kurucusu Josemaría Escrivá aziz ilan edildi.
2014 - Türkiye'de Kobani eylemleri başladı.
DOĞUMLAR
1831 - Richard Dedekind, Alman matematikçi (ö. 1916)
1846 - George Westinghouse, Amerikalı girişimci ve mühendis (ö. 1914)
1887 - Le Corbusier, İsviçre asıllı Fransız mimar (ö. 1965)
1908 - Sergey Lvoviç Sobolev, Rus matematikçi (ö. 1989)
1914 - Thor Heyerdahl, Norveçli kâşif ve antropolog (ö. 2002)
1923 - Selahattin İçli, Türk müziği bestecisi, müzisyen ve tıp doktoru (ö. 2006)
1923 - Yaşar Kemal, Kürt kökenli Türk romancı ve öykü yazarı (ö. 2015)
1930 - Hafız Esad, Suriye Devlet Başkanı (ö.2000)
1931 - Riccardo Giacconi, Amerikalı fizikçi
1942 - Britt Ekland; İsveçli sinema oyuncusu
1960 - Nurseli İdiz, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı
1962 - Ali Atıf Bir, Türk reklam danışmanı ve köşe yazarı
1963 - Elisabeth Shue, Amerikalı sinema oyuncusu
1963 - Vasile Tarlev, Moldovalı politikacı ve Başbakan
1964 - Yıldırım Demirören, Türk sanayici ve spor yöneticisi
1980
Eser Altın, Türk futbolcu
Zaida Catalán, İsveçli siyasetçi (ö. 2017)
1984 - Pelin Karahan, Türk oyuncu
1985 - Birkan Sokullu, Türk oyuncu ve manken
1989 - Albert Ebossé Bodjongo, Kamerunlu futbolcu (ö. 2014)
ÖLÜMLER
1014 - Samuil, Bulgaristan Çarı (d. 958)
1553 - Şehzade Mustafa, Osmanlı Şehzadesi (d. 1515)
1657 - Katip Çelebi, Osmanlı bilgini (d. 1609)
1849 - Lajos Batthyány, Macar devlet adamı (d. 1806)
1892 - Alfred Tennyson, İngiliz şair (d. 1809)
1893 - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (d. 1821)
1923 - Damat Ferid Paşa, Osmanlı diplomat ve devlet adamı (d. 1853)
1953 - Vera Muhina, Sovyet heykeltıraş (d. 1888)
1964 - Kozma Togo, Türk karikatürist (d. 1895)
1968 - Sabri Esat Siyavuşgil, Türk şair, yazar ve psikolog (d. 1907)
1981 - Enver Sedat, Mısır'ın 3. Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1918)
1989 - Bette Davis, Amerikalı aktris (d. 1908)
1990 - Bahriye Üçok, Türk tarihçi ve siyaset bilimci (d. 1919)
1992 - Denholm Elliott, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1922)
1993 - Nejat Eczacıbaşı, Türk iş adamı (d. 1913)
1999 - Amalia Rodrigues, Portekizli fado şarkıcısı ve aktris (d. 1920)
2008 - Paavo Haavikko, Fin şair, roman ve oyun yazarı (d. 1931)
2010 - Tarık Minkari, Türk cerrah ve yazar (d. 1925)
2014 - Feridun Buğeker, Türk millî futbolcu (d. 1933)