Tarihte bugün ne oldu? 30 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 30 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
30 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 30 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1757 - Osmanlı Padişahı III. Mustafa'nın tahta çıkışı.
1873 - Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi Hayal yayınlanmaya başlandı.
1905 - Aspirin ilk kez satışa sunuldu.
1918 - Çekoslovakya'da Cumhuriyet ilan edildi.
1918 - I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.
1919 - Sedat Simavi tarafından çıkarılan siyasi mizah dergisi Diken yayınlanmaya başladı.
1920 - Kars'ın kurtuluşu: Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Ordu büyük bir zafere imza attı.
1920 - Avustralya Komünist Partisi Sidney'de kuruldu.
1923 - Mustafa Kemal Paşa, Başbakanlığa İsmet Paşayı (İnönü) atadı.
1937 - Ankara Gar binası törenle açıldı.
1942 - İngiliz ordusu, El Alameyn'de Alman ordusuna karşı saldırıya geçti
1956 - Birleşik Krallık ve Fransa, İsrail ve Mısır'a Süveyş Kanalı'nı 12 saat içinde terk etmelerini bildirdi.
1960 - Birleşik Krallık'ta ilk başarılı böbrek nakli Michael Woodruff tarafından gerçekleştirildi.
1961 - Sovyetler Birliği, Arktik Okyanusu'nda yer alan Novaya Zemlya takımadasında 58 megaton gücünde bir Hidrojen bombası denemesi yaptı. Bu Dünyada meydana gelmiş insan elinden çıkmış en güçlü patlamaydı. Nikita Kruşçev "Çar Bombası" kod adlı bu denemenin aslında 100 megaton gücünde planlandığını, ancak serpintiden korktukları için gücü kısıtlı tuttuklarını bildirmişti.
1961 - Türkiye ve Almanya resmî işçi alım anlaşmasını imzaladılar.
1970 - Vietnam'da son altı yılın en şiddetli muson yağmurları: 293 kişi öldü, 200 bin kişi evsiz kaldı.
1973 - Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı.
1974 - Muhammet Ali, Kinşasa-Zaire'de George Foreman'ı yenerek tekrar dünya ağır sıklet boks şampiyonu oldu.
1980 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanlığından istifa etti.
1980 - El Salvador ve Honduras sınır ihtilaflarına son veren bir barış antlaşması imzaladılar. İki ülke 1969'da aralarında yaptıkları bir millî futbol maçından sonra tarihe "Futbol Savaşı" olarak geçen beş günlük bir savaşa tutuşmuşlardı.
1983 - Erzurum ve Kars'ta meydana gelen depremde, 1330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı.
1983 - Arjantin'de yedi yıllık askerî rejim sonrasında ilk demokratik seçimler yapıldı.
1984 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mürted'de uçak fabrikasının (TAI) temelini attı.
1995 - Kanada'nın Québec Eyaletinde özerklik isteyenler, bu konuda yapılan halk oylamasını kıl payıyla kaybettiler (Oy oranı 49.4% 'a 50.6% idi). Kazansalardı Québec'in Kanada'dan bağımsızlığı için görüşmelere başlayacaklardı.
2001 - Michael Jackson, Invincible albümünü piyasaya sürdü.
DOĞUMLAR
1735 - John Adams, ABD'nin ilk Başkan yardımcısı ve 2. Başkanı (ö. 1826)
1762 - André Chénier, Fransız yazar (ö. 1794)
1839 - Alfred Sisley, Britanyalı ressam (ö. 1899)
1858 - Duiliu Zamfirescu, Rumen yazar (ö. 1922)
1861 - Antoine Bourdelle, Fransız heykeltıraş (ö. 1929)
1864 - Theodor Wiegand, Alman arkeolog (ö. 1936)
1871 - Paul Valery, Fransız yazar (ö. 1945)
1882 - Günther von Kluge, Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i (ö. 1944)
1885 - Ezra Pound, Amerikalı şair (ö. 1972)
Andrey Andreyev (1895-1971)
1895 - Andrey Andreyev, Sovyet siyasetçi, bakan (ö. 1971)
1906 - Giuseppe Farina, İtalyan otomobil yarışçısı (ö. 1966)
1910 - Miguel Hernández, İspanyol şair ve drama yazarı (ö. 1942)
1930 - Clifford Brown, Amerikalı caz trompetçisi (ö. 1956)
1932 - Louis Malle, Fransız sinema yönetmeni (ö. 1995)
1951 - Mehmet Ağar, Türk bürokrat ve siyasetçi
1960 - Diego Maradona, Arjantinli futbolcu
1961 - Fatih Özal, Türk basketbolcu ve antrenör
1962 - Stefan Kuntz, Alman futbolcu ve teknik direktör
1964 - Jean-Marc Bosman, Belçikalı futbolcu
1970 - Nia Long, Amerikalı oyuncu
1972 - Fuat Ergin, Türk müzisyen
1973 - Edge, Kanadalı profesyonel güreş emeklisi
1973 - Raci Şaşmaz, Türk senarist ve yapımcı
1975 - Dimitar İvankov, Bulgar futbolcu
1976 - Ümit Özat, Türk futbolcu ve teknik direktör
1978 - Doğa Rutkay, Türk aktris
1981 - Ivanka Trump, ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın kızı
1981 - Tan Taşçı, Türk şarkıcı
1985 - Gülçin Ergül, Türk şarkıcı
1986 - Margareta Kozuch, Alman voleybolcu
1987 - Yumi Uchiyama, Japon seslendirme sanatçısı
1989 - Nastia Liukin, Amerikalı artistik jimnastikçi
1992 - MC Daleste, Brezilyalı rapçi (ö. 2013)
ÖLÜMLER
1730 - Nedim, Türk divan şairi (d. 1681)
1757 - III. Osman, Osmanlı'nın 25. Padişahı (d. 1699)
1910 - Jean Henry Dunant, İsviçreli yazar, iş adamı ve Kızılhaç'ın kurucusu (d. 1828)
1968 - Ramón Novarro, Meksikalı aktör (d. 1899)
1975 - Gustav Ludwig Hertz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1887)
1987 - Joseph Campbell, Amerikalı yazar ve mitoloji uzmanı (d. 1904)
1993 - Ömer Asım Aksoy, Türk dil bilimci (d. 1898)
1997 - Samuel Fuller, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1912)
2004 - Peggy Ryan, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1924)
2009 - Claude Lévi-Strauss, Yahudi asıllı Fransız antropolog ve etnolog (d. 1908)
2011 - Ralph Steinman, Kanadalı immünolog ve hücre biyoloğu (d. 1943)
2015 - Sinan Şamil Sam, Türk profesyonel ağır sıklet boksörü (d. 1974)
2015 - Üstün Akmen, Türk tiyatro eleştirmeni ve yazar (d. 1943)
2017 - Judy Martz, Amerikalı kadın bürokrat ve iş kadını. (d.1943)