Tarihte bugün ne oldu? 28 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 28 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 28 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 28 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
28 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 28 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1299 - Marco Polo, Venedik'e döndü.
• 1402 - Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü; Osmanlı Devletinde "Fetret Devri" başladı.
• 1794 - Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre, giyotinle başı kesilerek idam edildi.
• 1808 - Osmanlı Padişahı III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü.
• 1821 - Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
• 1914 - I. Dünya Savaşı başladı.
• 1920 - Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.
• 1921 - Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.
• 1929 - Savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu, 48 ülke tarafından imzalandı.
• 1939 - Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.
• 1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Hamburg'u bombalaması sonucu çıkan yangınlarda 42.000 Alman sivil öldü.
• 1945 - New York'ta Empire State Binası'nın 78. katına, bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı çarptı ve 24 kişi öldü.
• 1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
• 1957 - Meksika'da, Acapulco merkezli bir deprem gerçekleşti.
• 1962 - Yönetmen Elia Kazan, America America filminin çekimlerine İstanbul'da başladı.
• 1965 - Vietnam Savaşı: ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Güney Vietnam'daki Amerikan güçlerinin sayısının 75.000'den 125.000'e çıkarılmasını istedi.
• 1976 - Çin'in Tangshan şehrinde meydana gelen 8,2 şiddetindeki depremde; 242.769 kişi öldü, 164.851 kişi de yaralandı.
• 1984 - XXIII. Olimpiyat Oyunları, Los Angeles'ta başladı.
• 1992 - Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.
• 1996 - Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfü Topal, aracıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucunda öldürüldü.
• 1997 - Metin Göktepe davası sanığı 6 polis teslim oldu.
• 2000 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kapatılan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, hakkındaki hapis cezasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddetti.
• 2002 - TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri'nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.
• 2008 - Türkiye'de iktidarda olan AK Parti'ye, kapatma istemi ile açılan dava görüşülmeye başlandı.
DOĞUMLAR
• 1635 - Robert Hooke, İngiliz bilim adamı (ö. 1703)
• 1691 - Edward Cave, İngiliz matbaacı, editör ve yayıncı (ö. 1754)
• 1746 - Thomas Heyward Jr., Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni Güney Carolina delegesi olarak imzalamasıyla tanınan bir politikacıyd (ö. 1809)
• 1750 - Fabre d'Églantine, Fransız şair, oyuncu, dramaturg ve devrimci (ö. 1794)
• 1804 - Ludwig Andreas Feuerbach, Alman filozof ve ahlakçı (ö. 1872)
• 1866 - Beatrix Potter, İngiliz yazar, İllüstratör, doğa bilimci ve çevrecidir (ö. 1943)
• 1872 - Albert Sarraut, Fransız politikacıydı (ö. 1962)
• 1874 - Ernst Cassirer, Alman filozofu (ö. 1945)
• 1887 - Marcel Duchamp, Fransız sürrealist ressam (ö. 1968)
• 1902 - Albert Namatjira, Aborjin sanatçı (ö. 1959)
• 1902 - Karl Popper, Avusturya kökenli İngiliz filozof (ö. 1994)
• 1904 - Elyesa Bazna (Çiçero), Arnavut asıllı Türk casus (ö. 1970)
• 1904 - Pavel Alekseyeviç Çerenkov, Rus fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1990)
• 1909 - Aenne Burda, Alman girişimci (moda ve dikiş dergisi Burda'nın yaratıcısı) (ö. 2005)
• 1915 - Charles Hard Townes, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2015)
• 1922 - Jacques Piccard, İsviçreli mühendis (ö. 2008)
• 1925 - Baruch Samuel Blumberg, Amerikalı doktor ve 1976 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (Daniel Carleton Gajdusek ile birlikte) (ö. 2011)
• 1925 - Ali Bozer, Türk hukukçu ve siyasetçi (ö. 2020)
• 1927 - John Ashbery, Pulitzer Ödülü sahibi Amerikalı şair ve eleştirmendir (ö. 2017)
• 1929 - Shirley Ann Grau, bir Amerikan yazar (ö. 2020)
• 1929 - Jacqueline Kennedy Onassis, ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin eşi (ö. 1994)
• 1932 - Natalie Babbitt, Amerikalı çocuk kitapları yazarı (ö. 2016)
• 1936 - Russ Jackson, Kanada futbolu oyuncusu
• 1938 - Luis Aragonés, İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)
• 1938 - Alberto Fujimori, Peru Devlet Başkanı
• 1938 - Chuan Leekpai, Taylandlı politikacı
• 1938 - Luis Aragonés, İspanyol futbolcu ve teknik direktör
• 1942 - Neilia Hunter Biden, Amerikalı öğretmen ve Amerika Birleşik Devletler'i başkanı Joe Biden'ın ilk eşiydi (ö. 1972)
• 1943 - Judy Martz, Amerikalı kadın bürokrat, iş kadını ve eski artistik buz patencisi (ö. 2017)
• 1943 - Rick Wright, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve Pink Floyd grubunun klavyecisi (ö. 2008)
• 1944 - Atilla Olgaç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
• 1945 - Faruk Süren, Türk iş adamı ve Galatasaray eski Başkanı
• 1947 - Elena Novikova-Belova, Rus eskrimci
• 1947 - Peter Cosgrove, Avustralya'nın 2014- 2019 yılları arası görev yapan 26. Genel Valisi
• 1947 - Sally Struthers, Amerikalı aktris ve aktivisttir
• 1950 - Samuel Weymouth Tapley Seaton, Saint Kitts ve Nevis'in dördüncü ve şimdiki Genel Valisi
• 1951 - Santiago Calatrava, İspanyol mimar
• 1951 - Ray Kennedy, İngiliz eski millî futbolcudur
• 1952 - Vajiralongkorn, Tayland Kralı
• 1954 - Gabi Aşkenazi, İsrailli siyasetçi
• 1954 - Hugo Chávez, Venezuela Devlet Başkanı (ö. 2013)
• 1954 - Steve Morse, ABD doğumlu caz ve rock gitaristi
• 1958 - Terry Fox, Kanadalı atlet ve kanser tedavisi konusundaki aktivist (ö. 1981)
• 1960 - Alexandre Czerniatynski, Belçikalı futbolcu
• 1962 - Torsten Gütschow, Alman eski futbolcu ve teknik direktör.
• 1964 - Lori Loughlin, Amerikalı oyuncudur
• 1965 - Priscilla Chan, Hong Kong'lu Cantopop şarkıcısı
• 1965 - Delfeayo Marsalis, Amerikalı caz trombonisti ve albüm yapımcısı
• 1965 - Pedro Troglio, Arjantinli eski millî futbolcudur
• 1966 - Marina Klimova, Rus buz patenci
• 1966 - Miguel Ángel Nadal, Eski İspanyol millî futbolcudur
• 1969 - Alexis Arquette, Amerikalı oyuncudur (ö. 2016)
• 1974 - Aleksis Çipras, Yunan inşaat mühendisi ve siyasetçi
• 1977 - Manu Ginóbili, Arjantinli basketbolcu
• 1978 - Mine Tugay, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
• 1980 - Heiko Butscher, Alman futbolcudur
• 1981 - Michael Carrick, İngiliz eski millî futbolcudur
• 1983 - Vladimir Stojkovic?, Sırp futbolcudur
• 1986 - Semih Erden, Türk basketbolcu
• 1987 - Pedro, İspanyol futbolcudur
• 1988 - Emanuel Biancucchi, Arjantinli futbolcudur
• 1989 - Albin Ekdal, İsveçli millî futbolcudur
• 1990 - Soulja Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve yapımcısı
• 1993 - Cher Lloyd, İngiliz pop şarkıcısı ve rapçi
• 1993 - Ferhat Arıcan, Türk jimnastikçi
• 1993 - Harry Kane, İngiliz millî futbolcudur
• 1994 - Daichi Akiyama, Japon futbolcu
• 2000 - Mero, Türk-Alman rapçi ve söz yazarıdır
ÖLÜMLER
• 450 - II. Theodosius, Doğu Roma İmparatoru (Konstantinopolis'in surlarını yaptıran) (d. 401)
• 1527 - Rodrigo de Bastidas, İspanyol kâşif ve fatih (d. 1468)
• 1540 - Thomas Cromwell, Kral VIII. Henry döneminde İngiltere Parlamento Şansölyesi (d. 1485)
• 1655 - Cyrano de Bergerac, Fransız şair (d. 1619)
• 1741 - Antonio Vivaldi, İtalyan besteci (d. 1678)
• 1750 - Johann Sebastian Bach, Alman besteci (d. 1685)
• 1794 - Louis de Saint-Just, Fransız siyasetçi ve Fransız İhtilali'nin liderlerinden (d. 1767)
• 1794 - Maximilien Robespierre, Fransız devrimci lider (d. 1758)
• 1808 - III. Selim, Osmanlı'nın 28. Padişahı (d. 1761)
• 1818 - Gaspard Monge, Fransız matematikçi ve Tasarı Geometri'nin kurucusu (d. 1746)
• 1835 - Édouard Mortier, Fransız general ve mareşal (d. 1768)
• 1836 - Nathan Mayer Rothschild, Alman bir bankacı, iş adamı ve finansördü (d. 1777)
• 1842 - Clemens Brentano, Alman yazar (d. 1778)
• 1844 - Joseph Bonaparte, Napoli ve İspanya Kralı (Napolyon Bonapart'ın kardeşi) (d. 1768)
• 1930 - Allvar Gullstrand, İsveçli göz doktorudur (d. 1862)
• 1934 - Marie Dressler, Akademi Ödülü sahibi Kanadalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1868)
• 1935 - IV. Meletios, 25/11/1921 ile 10/07/1923 yılları arası Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesinin, 260. Ekümenik Patriği olarak görev yapmıştır (d. 1871)
• 1944 - Ralph H. Fowler, İngiliz fizikçi ve astronom (d. 1889)
• 1968 - Otto Hahn, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1879)
• 1969 - Ramón Grau, Küba Devlet Başkanı (d. 1882)
• 1989 - Nimet Arzık, Türk gazeteci ve yazar (d. 1923)
• 1990 - Jill Esmond, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1908)
• 1993 - Cemal Madanoğlu, Türk asker ve 27 Mayıs Darbesi'nin liderinden (d. 1907)
• 1996 - Ömer Lütfü Topal, Türk iş adamı (d. 1942)
• 1999 - Trygve Haavelmo, Norveçli istatistikci, iktisatçı ve ekonometrici (d. 1911)
• 2000 - Abraham Pais, Hollandalı-Amerikan fizikçi ve bilim tarihçisi (d. 1918)
• 2002 - Archer John Porter Martin, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1910)
• 2004 - Francis Crick, İngiliz moleküler biyolog ve fizikçi ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1916)
• 2004 - Tiziano Terzani, İtalyan gazeteci ve yazar (d. 1938)
• 2006 - Ayşen Tekin, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1953)
• 2006 - Baykal Saran, Türk oyuncu ve yönetmen (d. 1937)
• 2011 - Abdül Fettah Yunus, Libya'da üst düzey bir askeri subay (d. 1944)
• 2013 - Eileen Brennan, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusudur (d. 1932)
• 2014 - Margot Adler, Amerikalı yazar, gazeteci, radyocu ve yayıncı (d. 1946)
• 2014 - Alakbar Mammadov, SSCB'li futbolcudur (d. 1930)
• 2015 - Jan Kulczyk, Polonyalı iş adamı (d. 1950)
• 2016 - Bualim Bessayih, Cezayirli diplomat ve siyasetçi (d. 1930)
• 2016 - Vladica Kovacevic, Sırp asıllı Yugoslav millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1940)
• 2016 - Émile Derlin Henri Zinsou, Dahomeyli (günümüzde Beninli) siyasetçi (d. 1918)
• 2017 - Enzo Bettiza, Hırvatistan doğumlu İtalyan romancı, gazeteci ve siyasetçidir (d. 1927)
• 2017 - Inder Kumar, Hint aktör ve modeldir (d. 1973)
• 2018 - Guillermo Bredeston, Arjantinli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1933)
• 2018 - Kora Jackowska, Polonyalı şarkıcı, müzisyen, besteci, seslendirme sanatçısı ve TV sunucusudur (d. 1951)
• 2019 - Ferruh Bozbeyli, Türk siyasetçi (d. 1927)
• 2019 - George Hilton, Uruguaylı oyuncu (d. 1934)
• 2019 - Cesare Rizzi, İtalyan siyasetçi (d. 1940)
• 2019 - Ruth de Souza, Brezilyalı oyuncu (d. 1921)
• 2020 - Aleksandr Aksinin, Sovyet Olimpiyat atleti (d. 1954)
• 2020 - Badr al-Zaman Qarib, İranlı dilbilimci (d. 1929)
• 2020 - Junrey Balawing, Dünya'nın en kısa erkeği unvanını taşıyan Filipinli rekortmen (d. 1993)
• 2020 - Bent Fabric, Danimarkalı bir piyanist ve bestecidir (d. 1924)
• 2020 - Gisèle Halimi, Tunuslu-Fransız hukukçu, feminist, siyasetçi ve deneme yazarı (d. 1927)
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