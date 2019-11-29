Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton
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Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde toplam 100 ton ağırlığında 8 bin altn külçesi gizlice Londra'daki İngiltere Merkez Bankas'ından Polonya Merkez Bankası'na götürüldü. Peki Polonya'nın altınları neden İngiltere'deydi ve neden şimdi transfer edildi?

29.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:26
Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri hızla ve sessizce gerçekleşti: 100 ton

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde toplam 100 ton ağırlığında 8 bin altın külçesi gizlice 'daki 'ndan 'na taşındı.


Tarihte bankalar arası en büyük altın transferlerinden biri olan bu işlem büyük titizlik ve güvenlik önlemleri altında sekiz defada gerçekleşti. Son derece kısa sürede yapılan bu işlemin hızını anlamak için bir karşılaştırma yapmak yeterli: Alman Bundesbank'ın New York ve Paris'ten 674 ton altını getirmesi tam 5 yıl sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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