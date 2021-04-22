TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Ege'nin görkemli antik kentleri: Afrodisyas
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TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Ege'nin görkemli antik kentleri: Afrodisyas

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

İrili ufaklı çok sayıda antik kente sahip Ege Bölgesi'ndeki Efes, Laodikya ve Afrodisyas, geçmişi bugüne taşıyan önemli açık hava müzeleri olarak ön plana çıkıyor.

İrili ufaklı çok sayıda antik kente sahip Ege Bölgesi'ndeki Efes, Laodikya ve Afrodisyas, geçmişi bugüne taşıyan önemli açık hava müzeleri olarak ön plana çıkıyor.

Roma döneminin önemli heykeltıraşlık merkezi: Afrodisyas

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, antik dönemin en iyi heykeltıraşlık okullarından birine ev sahipliği yapan Afrodisyas Antik Kenti, halen ayakta kalan yapılarıyla ziyaretçilerini 2 bin 500 yıllık yolculuğa çıkarıyor.

Kazı çalışmaları 1961 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde devam eden antik kent, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yanı başındaki mermer ocağı ve heykeltıraşlık okulu dolayısıyla dönemin en iyi eserlerinin yapıldığı kentler arasında gösterilen Afrodisyas, halen ayakta kalan ve ilk günkü özelliğini koruyan yapılarıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Özellikle 30 bin kişilik stadyum, Sebasteion tapınağı, hamam, antik tiyatro, Afrodisyas caddesi, Roma kentlerinin ihtişamını yansıtan dev şehir havuzu, Tetrapylon kapısı gibi yapılarıyla önce çıkan antik kent, sadece turistlerin değil sanatseverlerin de dikkatini çekiyor.

Antik kentteki kazılardan çıkartılan yaklaşık 3 bin heykel ve eşya ise kazı alanındaki müzede sergileniyor.

Coğrafi yapısı gezilmesi için rahat olan Afrodisyas, girişte müzesi ve ören yeriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Ege'nin görkemli antik kentleri: Afrodisyas
TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Ege'nin görkemli antik kentleri: Afrodisyas
TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Ege'nin görkemli antik kentleri: Afrodisyas
TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Ege'nin görkemli antik kentleri: Afrodisyas

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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