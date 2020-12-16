Tarihi Zağnos Paşa Cami'nin siluetini bozan binalarla ilgili çalışma başlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Zağnos Paşa Camisi'nin siluetini bozan binalarla ilgili çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, kente gerçekleştirdiği son ziyarette cami çevresinde yürütülen projeyi incelediğini hatırlattı.

Yılmaz, Bakan Kurum'un talimatı doğrultusunda bina sahipleriyle ilk görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, "Bir mağduriyet oluşmaması için Milli Emlak'tan rayiç bedel ve ödeme şekli belirleyeceğiz. Yapacağımız bir sonraki görüşmenin ardından anlaşmayı resmileştirip binanın yüksekliğinin düşmesini sağlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak