TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

12.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:34

İKİ direkli asırlık yat, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İKİ direkli asırlık yat, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

1916 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 'Joseph Conrad' isimli iki direkli yelkenli yat, sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan 105 yaşındaki Cayman Adaları bayraklı yatı görenler bu anı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. 8 kişiye kadar konaklama imkanı sunan ve 5 mürettebatı bulunan yelkenli yat, daha önce 'Satürn' olarak adlandırılıyordu. Gövdesi çelikten üst yapısı ahşaptan olan 37 metre uzunluğundaki yüzen tarih, yaklaşık 4 saatte boğaz geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz'e açıldı.

TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
TARİHİ YAT İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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