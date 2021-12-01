Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi Tevrat ve kaliforniyum maddesiyle yakalanıp, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İSTANBUL (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi Tevrat ve kaliforniyum maddesiyle yakalanıp, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, İstanbul'da yaşayan kamu görevlisi M.K. ile K.K., T.C. ve İ.Ö.'nün ellerinde bulunan tarihi eser ve kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal maddeyi satmaya çalıştıklarını belirledi. Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle 4 milyon liraya anlaşmaya vardı. Jandarmanın Çerkezköy ilçesinde randevu verdiği şüpheliler, İstanbul'dan gelirken takibe alındı. Çerkezköy ilçesinde aracı durduran jandarmanın yaptığı aramada, tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat, çeşitli tarihi objeler ile kimyasal kaliforniyum maddesi ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmada işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.K. ve M.K. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dünyanın en pahalı maddelerinden olan ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum ise incelenmek üzere İstanbul'da Türkiye Nükleer Enerji ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi.


- Tekirdağ
Tarihi Tevrat ile kaliforniyum operasyonunda 2 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

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