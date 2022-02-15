İskenderun'da kartpostallık dolunay manzarası

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları zirvesinde yer alan tarihi Şalen Kalesi üzerinden dolunayın doğuşu kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kırıkhan ile İskenderun arasında, Amanos Dağları'nın yaylalık kısmında bulunan, Bizans ve Haçlılar tarafından kullanıldığı tarih kayıtlarında yer alan ve Helenistik devirden beri var olduğu sanılan Şalen Kalesi üzerinden dolunayın yükselişi izleyenleri kartpostallık manzara oluşturdu. Patika yol ile zirvesine ulaşılabilen kalenin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağının üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti.

(Ahmet Seher/İHA)