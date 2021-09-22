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Tarihi Saat Kulesi Alzheimer Günü için mora büründü

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Tarihi Saat Kulesi Alzheimer Günü için mora büründü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada Alzheimer Günü olarak kabul edilen 21 Eylül'de Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'ni mor renkte ışıklandırarak hastalığa dikkat çekti.

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada Alzheimer Günü olarak kabul edilen 21 Eylül'de Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'ni mor renkte ışıklandırarak hastalığa dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'ni alzaymır hastalığına dikkat çekmek için mor renkte ışıklandırarak dünya genelindeki farkındalık hareketine katıldı.

Alzaymır hastaları ve yakınlarının bir araya geldiği etkinliğe; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Sertaç Dölek, Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürü Gökhan Vurucu, Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü Ruhan Ayan Çerezcioğlu, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Belgin Karavaş ve yurttaşlar katıldı. Alzaymır hastaları ve yakınları, etkinlik kapsamında sandalyelerinde oturarak dans gösterileri yaptı.

Alzaymır ve demans hastalarına üst düzey bakım

Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezine ek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 2013 yılında hizmete açılan Alzheimer ve Demans Merkezi'nde birinci evre alzaymır ve demans hastalarına günlük yaşam faaliyetlerini yerine getirilebilmeleri için destek hizmeti veriliyor. Merkeze görevli personel eşliğinde gelen yaşlı misafirlere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ile ikindi kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. Gün içerisinde günlük sağlık kontrolleri ve ilaçlarının saatlik takibi yapılıyor. - İZMİR

Tarihi Saat Kulesi Alzheimer Günü için mora büründü

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