Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı

09.01.2021 09:16 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:25
Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki demir kapısı 2'nci kez çalındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki demir kapısı 2'nci kez çalındı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirterek, "Daha önce de yaptırdığımızda çevresinde bulunan ferforjeleri ve kapısını çaldılar" dedi.

Çorlu- Çerkezköy kara yolu üzerindeki, Çorlu Belediyesi tarafından 2014 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle bakıma alınıp, etrafı beton duvarlar ve demir korkuluklar ile çevrelenen 250 yıllık tarihi Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki demir kapısı 2'nci kez çalındı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çorlu Belediyesi çalınan kapının yerine yenisini yaptırdı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Tarihi Musevi Mezarlığı'nın bakıma alınmasının ardından yaşanan olaydan ötürü üzülüyorum tabi. Biliyorsunuz daha büyük şehir olmadan hem çevre duvarları hem de panel çitleri ile kapı yapılmıştı. 1,5- 2 yıl önce etrafına korumak için yaptırdığımız ferforjeler çalındı, kapısını çaldılar. Şimdi ikinci kez tekrar çalındı, üzülmemek mümkün değil. Bu aslında şehrimizin girişinde, görünen bir noktada, bu anlamda şehir güvenliği konusunda daha çok hareket etmemiz gereken çok şey var onu gösteriyor" dedi..

Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı
Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı
Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı
Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı
Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı
Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut İsmail Kartal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 09:25:27. #1.15#
title