Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki demir kapısı 2'nci kez çalındı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirterek, "Daha önce de yaptırdığımızda çevresinde bulunan ferforjeleri ve kapısını çaldılar" dedi.

Çorlu- Çerkezköy kara yolu üzerindeki, Çorlu Belediyesi tarafından 2014 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle bakıma alınıp, etrafı beton duvarlar ve demir korkuluklar ile çevrelenen 250 yıllık tarihi Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki demir kapısı 2'nci kez çalındı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çorlu Belediyesi çalınan kapının yerine yenisini yaptırdı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Tarihi Musevi Mezarlığı'nın bakıma alınmasının ardından yaşanan olaydan ötürü üzülüyorum tabi. Biliyorsunuz daha büyük şehir olmadan hem çevre duvarları hem de panel çitleri ile kapı yapılmıştı. 1,5- 2 yıl önce etrafına korumak için yaptırdığımız ferforjeler çalındı, kapısını çaldılar. Şimdi ikinci kez tekrar çalındı, üzülmemek mümkün değil. Bu aslında şehrimizin girişinde, görünen bir noktada, bu anlamda şehir güvenliği konusunda daha çok hareket etmemiz gereken çok şey var onu gösteriyor" dedi..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN