Tarihi Mekanlarıyla Yapımcıların da Gözdesi Oldu

Düğmeli evleri, obrukları, kervan yolları, tarihi mekanlarıyla turistlerin gözdesi olan Antalya'nın Akseki ilçesi yapımcıların da gözdesi oldu.

Çanakkale Savaşlarına gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan "Mendilim Kekik Kokuyor" adlı sinema filminin bazı bölümleri, Akseki'de çekilecek.

Filmin senaryo yazarı A.Kadir Bozkurt ve Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ile beraberindekiler, Sarıhacılar, Belenalan ve ilçe merkezindeki tarihi mekanları gezdi.

Kaymakam Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Münir Karaloğlu'nın önerisiyle filmin bir bölümünün Akseki'deki tarihi mekanlarda çekileceğini söyledi.

Filmin ilçenin tanıtımına önemli katkı sunacağını belirten Nasır, tarihi dokusuyla öne çıkan kentin filmlere de konu olduğunu ifade etti.

Senarist A.Kadir Bozkurt da yaz başında çekimlerini tamamlamayı hedefledikleri "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin yönetmenliğini Hüseyin Özden ile Hakan Kurşun'un yapacağını aktardı.

Film projesine Çanakkale Savaşlarında bin kırk şehit veren Antalya'nın da dahil edildiğini anlatan Bozkurt, "Düğmeli evler bizim de gündemimizdeydi. Antalya'daki çekimlere 19 Mayıs'ta başlıyoruz." diye konuştu.

Bozkurt, aşk ile savaş arasına sıkışmış iki gencin hikayesini anlatacakları filmde Devrim Yakut, Mehmet Çevik, Alper Kut, Şehsuvar Aktaş, Faruk Akgören, Haldun Boysan başta olmak üzere önemli sinema oyuncularının oynayacağını bildirdi.

Kaynak: AA