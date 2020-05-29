Tarihi köprü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi köprü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki yaklaşık 700 yıllık Hançalar Köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tarihi köprü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
29.05.2020 08:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:42

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki yaklaşık 700 yıllık Hançalar Köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Osmanlı Dönemi'nde Büyük Menderes Nehri üzerinden tarihi İpek Yolu'nda kervanların rahat geçmesi için yapılan köprü, restore edilmeyi bekliyor.

Hançalar Mahallesi'ni Süller yoluna bağlayan tarihi yolda, Büyük Menderes Nehri üzerine yapılan Hançalar Köprüsü yıllara meydan okuyor. Çal yakınlarında Pazarı'na giden yol güzergahına, ticari amaçlı kervanların kolay geçmeleri için 1300'lü yıllarda yapıldığı sanılan Hançalar Köprüsü, kesme taş malzemeden inşa edilmiş. Köprünün uzunluğu 65 metre, genişliği ise 4,20 metre. Yuvarlak kemerli üç gözü bulunan köprünün orta kemerin açıklığı 8 metre, yüksekliği ise 4,10 metre.  Klasik Osmanlı köprü mimarisi özelliklerini yansıtan Hançalar Köprüsü'nün, ayaklarındaki kitabelere göre 1886 ve 1934 yıllarında restore edildiği, o tarihten sonra ise bakımının yapılmadığı öğrenildi.

'ARAÇ GEÇİŞİNİ YASAKLAYACAĞIZ'

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, tarihi köprünün yıkılmasından endişe duyduklarını söyledi. Tarihi Hançalar Köprüsü'nün klasik Osmanlı köprülerinden birisi olduğunu vurgulayan Akcan, "Daha önce karayolu bu köprünün üzerinden geçiyormuş ancak yeni yolun yapılmasıyla pek kullanılmıyor. Köprü, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyormuş, kervanların geçişini sağlıyormuş. 1886 yılında restore edilmiş o günden bugünü kadar tamir yüzü görmemiş. Vakıflara ait bir köprü, gerekli kurumların köprüye sahip çıkmasını bekliyoruz. Tarihi köprü şu anda kötü durumda. Sahip çıkılmaz ise köprünün yıkılmasından korkuyoruz. Üzerinden araç geçişini yasaklayacağız. Tarım araçları geçiyor, onları engelleyeceğiz. Bu köprü, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yurt içinden ve yurt dışından bile köprüyü görmeye geliyorlar" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Haber
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor Haber
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Bergüzar Korel Yeliz Yeşilmen Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Ergin Ataman Mehmet Aurelio Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kadın Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Tarihi köprü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 08:42:56. #1.14#
title