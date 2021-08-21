Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer alıyor.

2019'da günübirlik ziyaretçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turistin geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu, her yıl ülkenin çeşitli illerinden misafirleri ağırlıyor.

Normalleşme sürecinin ardından hareketliliğin arttığı Safranbolu'da ziyaretçiler, Tarihi Çarşı ve Hıdırlık Tepesi'ni gezerek tatilin keyfini çıkardı.

Misafirler, yöresel ürünlerden de bol bol alışveriş yaparak memleketlerine götürdü.

Tarihi çarşı esnafı Hüsnü Özdemir, gazetecilere, 1 Temmuz'dan itibaren Safranbolu'da yoğunluğun yaşanmaya başladığını söyledi.

Karabük'e gelen misafirlerin Safranbolu'yu görmeden gitmediğini vurgulayan Özdemir, "Misafirlerimiz memleketlerine giderken elleri boş gitmek de istemiyor. Kapanma olmazsa Safranbolu'da hareketlilik devam eder." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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